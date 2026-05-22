Spor yorumcusu Ümit Özat, Fenerbahçe başkan adaylarına sert eleştiriler yöneltti. Galatasaray'ın 5 yıl üst üste şampiyon olacağını iddia eden Özat, Fenerbahçe'nin mevcut zihniyetiyle bu hedefe ulaşmasının çok zor olduğunu vurguladı.

GUENDOUZI VE KANTE TRANSFERLERİ İNCELENSİN

Özat, Fenerbahçe'nin geçmiş transfer kararlarına da dikkat çekti. Guendouzi ve Kante transferlerinin masaya yatırılması gerektiğini belirten yorumcu, bu harcamaların beklenen karşılığı verip vermediğinin ciddi biçimde sorgulanması gerektiğini ima etti. Büyük bütçelerin doğru yönetilmediği takdirde sonuç üretmediğini hatırlatan Özat, Fenerbahçe'nin bu dersi henüz tam anlamıyla çıkaramadığını söyledi.

YILDIRIM VE SAFİ'YE SEÇİM GÖNDERMESİ

Özat'ın bir diğer dikkat çekici yorumu ise Sadettin Saran'a ilişkindi. "Eğer Sadettin Saran ibra ediliyorsa bundan sonraki başkanlar hiçbir şeyden bahsetmesin" diyen Özat, kulübün mali ve yönetimsel hesap verebilirlik konusundaki tutarsızlığına sert bir şekilde parmak bastı.

GALATASARAY'I YILDIZLAR DURDURAMAZ

Özat'ın en çarpıcı tespiti Galatasaray'ın önünün nasıl kesilebileceğine ilişkindi. Transfer rekabetinin tek başına yeterli olmayacağını savunan deneyimli yorumcu, "Galatasaray'ın önünü yıldızlarla kesemezsin, plan ve projelerle kesersin" diyerek Fenerbahçe başkan adaylarına dolaylı ama sert bir mesaj gönderdi.

Galatasaray'ın 3 büyük yıldızla görüştüğünü de hatırlatan Özat, bu transferlerin gerçekleşmesi halinde tartışmaların bambaşka bir boyuta taşınacağını ekledi.

"BU KAFA YAPISIYLA ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR"

Özat, Fenerbahçe başkan adaylarını yönetim anlayışı bakımından da sert bir dille eleştirdi. Adayların kafa yapısı ve zihniyetiyle şampiyonluğa ulaşmanın son derece güç olduğunu belirten yorumcu, salt transfer hareketliliğinin kulübü zirveye taşımaya yetmeyeceğini vurguladı. Galatasaray'ın bu süreçte boş durmadığını ve karşı tarafın her hamlesine hazırlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

5 YILLIK GALATASARAY HAKİMİYETİ İDDİASI

Özat'ın en iddialı öngörüsü ise gelecek yıllara ilişkindi. "Bence Galatasaray, 5 sene üst üste şampiyonluğu elde edecek" diyen Özat, Sarı - Kırmızılıların sportif altyapısının, yönetim anlayışının ve transfer stratejisinin rakiplerine kıyasla çok daha sağlam bir zemine oturduğunu ima etti.