Ümit Karan'a 10 yıl hapis şoku
Milli takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
Savcılık, Karan’ın uyuşturucu maddeyi zincirleme şekilde temin ettiği ve başkalarına verdiği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul’da yürütülen geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Milli takımın ve Galatasaray'ın eski yıldızı futbolcu Ümit Karan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
Ünlü futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
16 OCAK'TA CEZAEVİNE GİRDİ
- 14 Ocak 2026: Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
- 16 Ocak 2026: İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DELİLLER VE İFADELER
Adli Tıp raporunda Karan’ın kan ve idrar testlerinde kokain maddesi tespit edildi.
- Eski sevgilisi Şule Naz Öztürk’ün ifadesi: Ümit Karan ile birlikteliğimiz sırasında kendisinin içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi. Ben de kokain kullandım.
- Tanık Elif Özdemir’in iddiası: Ümit Karan maddeyi müdürlükte içiyordu. Polis geldiğini duyunca başka mekâna geçtik. Cebinde 3-4 küçük poşet vardı, tanımadığı kişilere verdi.
- BTK ve HTS kayıtları: Karan ile Öztürk’ün farklı tarihlerde 6 kez aynı konumdan baz verdikleri belirlendi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan tüm suçlamaları reddederken şunları söyledi:
20 yıllık arkadaşlarım torbacı gibi gösterildi.
2 aylık sevgilimin yalanları yüzünden buradayım.
Ümit Karan, Öztürk’ün kendisine husumet beslediğini ve iftira attığını öne sürdü.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi