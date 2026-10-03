Uluslar Ligi'nde tarihi gece: İngilizler tarihe adını yazdırdı

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere karşısında adeta dağıldı. Sahadan 7-0 mağlup ayrılan Hırvatlar, milli takım tarihinin en farklı yenilgisini yaşarken gecenin başrolünde İngiltere'nin golcüleri ve kalesinde 7 gol gören Dominik Livakovic vardı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan mücadelede İngilizler, rakibini tam 7-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Dominik Livakovic ise kalesinde 7 gol gördü.

İngiltere ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup mücadelesinde Stadion HNK Rijeka'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, henüz 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti.

HIRVATLAR İLK YARIDA DAĞILDI

İngiltere, erken gelen golün ardından baskısını artırdı. Jude Bellingham 11. dakikada farkı ikiye çıkarırken, Anthony Gordon 39. dakikada skoru 3-0'a taşıdı.

İlk yarının son dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Bukayo Saka, İngiltere'yi soyunma odasına 4-0 önde götürdü.

Hırvatistan açısından işler ikinci yarıda da değişmedi.

İNGİLTERE DURMADI FARK 7'YE ÇIKTI

Harry Kane, 53. dakikada kendisinin ikinci, İngiltere'nin beşinci golünü kaydetti.

Bukayo Saka 68. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 6-0 yaptı. 70. dakikada oyuna dahil olan Morgan Rogers ise 77. dakikada İngiltere'nin yedinci golünü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti.

HIRVATİSTAN İÇİN TARİHİ GECE

İngiltere karşısında 7 gol yiyen Hırvatistan, milli takım tarihindeki en farklı yenilgisini aldı.

İngiltere'nin 10 isabetli şutunun 7'sinin gol olması da karşılaşmanın dikkat çeken istatistiklerinden biri oldu.

LİVAKOVİC'İN GECESİ KABUSA DÖNDÜ

Fenerbahçe'den sezon başında Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic, Hırvatistan kalesinde 90 dakika görev yaptı.

Ancak tecrübeli kaleci, İngiltere'nin gol yağmuruna engel olamadı ve kalesinde tam 7 gol gördü.

Bu sonuçla İngiltere grupta puanını 6'ya yükseltirken, Hırvatistan 3 puanda kaldı.