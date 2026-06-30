Uludağ’ın tüm güzellikleri parkurlara taşınıyor

Türkiye’nin en prestijli dağ ve doğa koşusu organizasyonları arasında gösterilen Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl 3 bine yakın sporcuyu yeniden Uludağ’ın eşsiz doğasında buluşturmaya hazırlanıyor. Her geçen yıl uluslararası alanda daha fazla ilgi gören yarış, spor turizmine sağladığı katkıyla da dikkatleri çekiyor.

5 FARKLI PARKURDA GERÇEKLEŞECEK

Bu yıl 17-18-19 Temmuz tarihlerinde 9’uncu kez koşulacak organizasyon, 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K olmak üzere beş farklı parkurda gerçekleşecek. Her seviyeden sporcunun yer alacağı Uludağ Premium Ultra Trail, “Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganıyla Mint Organizasyon tarafından, Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ANDA Arama Kurtarma’nın katkılarıyla gerçekleşecek yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bauhaus Türkiye ve Bursa Teleferik’in sponsorluğunda; Almira Hotel, Garmin, Ceylan Splend’or Uludağ, Lifeon Concept, Power App, Segway Türkiye ve Herbalife’ın destekleriyle koşulacak. Adım Adım ve Bodrum Sağlık Vakfı da sosyal sorumluluk partneri olarak organizasyonda yer alacak.

ENGİN ÇETİNAY: ULUDAĞ'IN TÜM GÜZELLİKLERİNİ PARKURLARA TAŞIYORUZ

Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay, bölgenin tanıtımı ve spor kültürünün gelişimine önemli katkılar sunduklarını ifade ederek, “Uludağ’ın doğal ve kültürel değerlerini uluslararası platformda tanıtmak istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Bursa’da ağırlayan, bölge ekonomisine ve spor turizmine katkı sağlayan büyük bir organizasyona imza atmış durumdayız. Uludağ’ın tüm güzelliklerini parkurlara taşıyoruz. En özel noktalardan geçirdiğimiz yarış sayesinde fiziksel mücadelenin yanı sıra eşsiz bir doğa deneyimi de yaşatıyoruz. Katılımcılarımız yarış boyunca Uludağ’ın zirvelerini, ormanlarını, göllerini ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor. Bu organizasyon sayesinde sporcular hem performanslarını test ediyor hem de Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından birini yakından tanıyor. Her yıl parkurlarımızı uluslararası standartlarda geliştirmeye ve sporcularımıza daha iyi bir deneyim sunmaya devam ediyoruz” dedi.

“ELİT SPORCULAR İLE AMATÖR KOŞUCULAR AYNI HEYECANI PAYLAŞACAK”

Bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce sporcunun organizasyona katılmasının beklendiğini belirten Çetinay, “Farklı mesafelerde hazırladığımız parkurlar sayesinde her seviyeden koşucuya ev sahipliği yapıyoruz. Ultra maraton deneyimine sahip sporcuların yanı sıra ilk kez dağ koşusuna katılacak sporcuları da ağırlıyoruz. Organizasyonumuzun en önemli özelliklerinden biri, farklı yaş ve performans seviyelerine hitap eden etaplara sahip olması. Böylece hem elit sporcular hem de amatör koşucular aynı heyecanı paylaşacak” diye konuştu.

“MİNİK SPORCULAR DA ULTRA TRAİL HEYECANINI YAŞAYACAK”

Bu yıl organizasyon kapsamında ilk kez Çocuk Koşusu düzenleyeceklerini ifade eden Çetinay, “Spor sevgisinin küçük yaşlarda kazanılmasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. 19 Temmuz Pazar günü düzenleyeceğimiz etkinlikte çocuklarımız güvenli ve eğlenceli bir ortamda koşu heyecanını yaşayacak. Amacımız, minik sporcuları sporla buluştururken aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri unutulmaz bir festival atmosferi oluşturmak. Uludağ Premium Ultra Trail'i sadece sporcuların yarıştığı bir organizasyon değil, her yaştan katılımcının yer aldığı büyük bir spor ve doğa buluşması olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BURSA VE ULUDAĞ EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR”

Uludağ Premium Ultra Trail’in Bursa ve Uludağ ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getiren Engin Çetinay, organizasyon süresince otellerden restoranlara, ulaşım sektöründen yerel işletmelere kadar birçok alanın hareketlendiğini söyledi. Çetinay, “Dünyada spor turizmi giderek büyüyor. Biz de Uludağ Premium Ultra Trail ile Bursa’yı bu alanda öne çıkaran organizasyonlardan birine imza atıyoruz. Yarış için gelen sporcular ve aileleri birkaç gün boyunca bölgede konaklıyor, kentin tarihi ve kültürel değerlerini keşfediyor. Bu da şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra doğa sporlarının en önemli sorumluluklarından biri de çevreyi korumak. Uludağ’ın doğal yapısını korumak bizim için öncelikli konu. Tüm operasyonlarımızı çevreye duyarlı bir anlayışla yürütüyor, sporcularımızı da bu konuda bilinçlendiriyoruz. Gelecek nesillerin de aynı güzelliklerde spor yapabilmesi için doğaya karşı sorumluluğumuzun farkındayız” şeklinde konuştu.

“TÜM SPORSEVERLERİ ULUDAĞ’A DAVET EDİYORUZ”

Organizasyonun, yarışların yanı sıra sosyal etkinlikler, çocuk koşuları ve festival atmosferiyle katılımcılara kapsamlı bir deneyim sunduğunu ifade eden Engin Çetinay, “Uludağ Premium Ultra Trail sadece koşu yarışlarından oluşan bir organizasyon değil. Sporun, doğanın ve paylaşımın bir araya geldiği büyük bir buluşma noktası. Bu yıl da binlerce sporcuyu ve doğa tutkununu Uludağ’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.