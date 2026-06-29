2026 Dünya Kupası, Güney Kore futbolu için erken bitti. Grup aşamasında sergilenen yetersiz performansın faturası ağır oldu; teknik direktör Hong Myung-bo, ülkeye ayak basar basmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hong Myung-bo ülkesine döner dönmez görevini bıraktı

MONTELLA "BAŞARDIK, MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

Hong Myung-bo'nun gururlu davranışı sonrası akıllara Montella'nın ABD maçı sonrası sözleri geldi. A Milli takımın Dünya Kupasından elenmesinin ardından eleştirilerin hedefinde olan Montella istifa çağrıları karşısında, "Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz" demişti.

GRUP AŞAMASINDA ERKEN VEDA

A Grubu'nda Meksika, Çekya ve Güney Afrika ile mücadele eden Güney Kore, turnuvayı yalnızca 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler arasına girme şansını da değerlendiremeyen Taeguk Savaşçıları, Dünya Kupası'na veda etti.

KÖTÜ PERFORMANSI SONUNU GETİRDİ

Hong Myung-bo, Güney Kore Milli Takımı'nın başında geçirdiği süre zarfında 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Bu istatistik, görev süresinin ne denli çalkantılı geçtiğini gözler önüne serdi.

EFSANE İSİM, HAYAL KIRIKLĞIYLA AYRILDI

Hong Myung-bo, yalnızca bir teknik direktör değil; Güney Kore futbolunun simge isimlerinden biriydi. 2002 Dünya Kupası'nda takım kaptanlığı yaparak ülkesini yarı finale taşıyan efsane defans oyuncusu, bu kez aynı sahneye teknik adamı olarak çıktı ve hüsranla geri döndü.

GÜNEY KORE FUTBOLUNDA YENİ DÖNEM ARAYIŞI

Güney Kore Futbol Federasyonu, Hong'un ayrılığının ardından teknik direktör koltuğu için arayışa geçti. Son yıllarda Son Heung-min gibi dünya standartlarında oyunculara sahip olan Güney Kore, bu potansiyeli sahaya yansıtabilecek bir teknik adam arayışını hızlandırdı.