Uğurcan Çakır'dan milli takım itirafı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadan elendi. Avustralya ile Paraguay'a sürpriz bir şekilde yenilen milliler, son maçta ABD'yi 3-2 yendiler ancak grubu son sırada bitirerek Türkiye'ye döndüler.

Milli takımda en çok eleştirilen isimlerden biri de kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Uğurcan Çakır, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen 26. Şampiyonluk Gecesi kutlamasına katıldı.

UĞURCAN ÇAKIR İTİRAF ETTİ

Uğurcan Çakır, burada bir soru üzerine milli takımdaki başarısızlıklarını itiraf etti.

Milli kaleci şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası bizim açımızdan güzel geçmedi. Ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık, onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu, bunu başaramadık. Bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. İnşallah seneye de şampiyon olup burada kutlama yapmak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz."