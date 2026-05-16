Uğurcan Çakır: Muslera'nın boşluğu bence doldurulmaz

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren file bekçisi, "Bizim için uzun ve zor bir sezon oldu. Hem Şampiyonlar Ligi, hem lig, hem de kupa... Yorucu bir sezondu ama sonu güzel oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz'' dedi.

''KENDİMİ EN ÜST SEVİYELERDE GÖSTERMEK İSTİYORDUM''

Konuşmasını sürdüren Uğurcan Çakır, ''Kendimi hep en üst seviyelerde göstermek istiyordum. Baskının yüksek olduğu maçları seviyorum. Daha özgüvenli oynuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çok çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun ki Allah hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmıyor. Çalışırsam başaracağımı biliyorum. Bu yüzden çok çalışıyorum'' yorumunu yaptı.

''HER SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUZ''

Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve üst üste 5. kez şampiyon olmak istediklerini belirten Çakır, ''Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Şampiyon olmamız gerekiyordu, biz de bunu başardık. Seneye inşallah bu başarıların üstüne çıkmaya çalışacağız. Dört sene üst üste şampiyon olduk, beş sene olan hiç yok. İnşallah seneye beşinci kez üst üste şampiyon olacağız'' şeklinde konuştu.

''MUSLERA'NIN BOŞLUĞU GALATASARAY'DA DOLDURULMAZ''

Muslera ile ilgili konuşan milli kaleci, ''Muslera'nın boşluğu Galatasaray'da doldurulmaz. Çok büyük başarılar yakaladı. 14 sene Galatasaray forması giydi. Ben 14 sene giyemeyeceğim, 44 yaşında olmuş olacağım. (gülerek) Onun yerini doldurmak kolay değil ama ben de kendi yeteneklerimi Galatasaray formasıyla göstermeye geldim.

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Son olarak Dünya Kupası hakkında konuşan Uğurcan Çakır, ''Dünya Kupası'nda final oynamak isteriz ama öncelliğimiz gruptan çıkmak. Dünya Kupası'nda bu ülke vatandaşlarını sevindirebilirsek ve gurur duydurabilirsek mutlu oluruz." yorumunu yaptı.