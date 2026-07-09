Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Çorum FK, yeni sezona yepyeni bir çehre ile girecek. Uğur Uçar kesti biçti dikti. 7 gitti 9 geldi!

Mevcut kadroyla 3 Temmuz'da Düzce'deki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlık kampına başlayan Çorum FK'da Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Üzeyir Ergün, Ahmet Said Kıvanç, Oğuz Gürbulak, Atakan Cangöz ve kaptan Yusuf Erdoğan olmak üzere 7 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kırmızı siyahlı ekip buna karşılık 9 transfer yaptı. Çorum temsilcisi Arnavut ön libero Ylber Ramadani, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük, sağ bek Gökhan Sazdağı, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, kaleci Erhan Erentürk, Iraklı sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem, ön libero Hasan Emre Yeşilyurt, stoper Serdar Saatçı ve kaleci Arif Şimşir ile sözleşme imzaladı.

Başkan Savaş Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e çıkmak bir başarıydı. Zirveyi hedeflemek, kalıcı olmak ise yeni ve zorlu bir mücadele. İlk transferlerimiz Arca Çorum FK'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ETAP BOLU'DA

Kırmızı-siyahlı ekibin 3 etap halinde planlanan hazırlık kampı da devam ediyor.

Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan ilk etap kamp 17 Temmuz'da tamamlanmasının ardından ikinci etap, 20-29 Temmuz'da Bolu'da yapılacak.

Üçüncü etap kamp için Düzce Topuk Yaylası'nda 1 Ağustos'ta yeniden bir araya gelecek Çorum ekibi, 6 Ağustos'ta çalışmalarını tamamlayarak Çorum'a dönecek.

Çorum FK'nin kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapması planlanıyor. (AA)