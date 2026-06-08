Uğur Uçar istedi: Çorum FK Süper Lig ekibinin elinden kaptı
Uğur Uçar'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Çorum FK, Hrvoje Smolcic'le prensipte anlaştıç Hırvat stoper bu sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giydi.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Uğur Uçar'ın talepleri doğrultusunda görüşmelerini sürdüren Çorum FK'dan sürpriz bir hamle geldi.
SMOLCIC'LE PRENSİPTE ANLAŞILDI
Çorum FK, bu sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Hrvoje Smolcic için harekete geçti. Anadolu ekibinin bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hırvat stoperle 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.
29 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Kocaelispor formasıyla 29 maça çıkan Hrvoje Smolcic, 2 bin 499 dakika sahada kaldı. Hırvat futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
KOCAELİSPOR BONSERVİSTE ANLAŞAMADI
Kocaelispor da oyuncunun bonservisini almak istemiş ancak Alman ekibiyle bonserviste anlaşamadığı gerekçesiyle masadan kalkmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi