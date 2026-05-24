Uğur Uçar: Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti

Esenler Erokspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar, "Çorum halkına çok teşekkür ediyorum. Bizle yattılar, bizle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti'' dedi.

1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, ilk kupasını almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Uçar, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncusu Attamah'ın babasının vefatı nedeniyle burada kutlama yapmayacaklarını belirten Uçar, çok heyecanlı olduğunu ve ilk kupasını aldığını aktardı.

''BUNUN KARŞILIĞINI ALDIK''

Uçar, futbolculuk döneminde Konya'da kariyerinin önüne geçen ağır bir sakatlık geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün kaderin cilvesi mi demek gerekiyor bilmiyorum, teknik direktör olarak farklı bir hikayenin içinde buradayım. Çok farklı duygular hissediyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor, inşallah devamı gelir. Futbolculara inandığım için buraya geldim. Onların emeklerine, alın terlerine teşekkür ediyorum. Her şeylerini verdiler, ne desek yaptılar. Biz de bunun karşılığını aldık."

Başkan ve kulüp yöneticilerine de teşekkür eden Uçar, "Çorum halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz kenetlendiler. Bizle yattılar, bizle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti. Kutlasınlar, eğlensinler ama dikkatli gitsinler, gece yola çıkmasınlar. Sevincimiz kursağımızda kalmasın. Ondan sonra bu eğlenceyi Çorum'da devam ettireceğiz. Çorum, Süper Lig'de." diye konuştu.

EROKSPOR CEPHESİ

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Güray Gündoğdu ise Süper Lig'e çıkan Çorum FK'yi tebrik ederek başarılar diledi.

Finalde kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Gündoğdu, karşılaşmada çalıştıkları pozisyonlardan goller yediklerini dile getirdi. (AA)

