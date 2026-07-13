Ugochukwu: Aslan’ın yeni 'Gece Bekçisi'

​Futbol, bazen bir kökün, bir adanmışlığın ve sessiz bir yürüyüşün manifestosudur. Galatasaray, Rams Park'ın o büyülü çimlerine yeni bir çapa atıyor. İstanbul semalarına doğru yola çıkan bu isim, tribünleri ayağa kaldıracak cinsten bir parıltı değil, rakibi sindirecek, orta sahayı bir gladyatör gibi parselleyecek bir dev: Chimuanya Lesley Ugochukwu.

​Adı uzun, hikayesi derin. Nijerya’nın Igbo dilinde "Tanrı benimle birliktedir" anlamına gelen "Chimuanya" ile başlıyor onun yazgısı. Ve şimdi o yazgı, sarı-kırmızılı renklerin "Kader Gayrete Aşıktır" şiarıyla birleşiyor.

​Bazı çocuklar topun peşinden sokakta koşarak büyür, Lesley ise doğrudan stadın içinde doğdu. Daha altı aylık bir bebekken, babasının kucağında, bebek arabasının içinde Rennes Stadı’nın uğultusuyla tanışmıştı. Futbol onun için sonradan öğrenilen bir zanaat değil, solunan bir atmosferdi.

​Altyapıda bir süre stoperliğin o sert, tavizsiz havasını soludu; ardından bir adım öne, orta sahaya adım attı. İşte o an, oyunun kaderi değişti. O, akranları gibi hücumun cafcaflı ışıklarına aldanmadı. Kulaklığı takıp, ekranın başına geçip saatlerce iki adamı izledi: John Obi Mikel ve Claude Makelele.

Bir orta sahanın nasıl süpürüleceğini, bir takımın arkasının nasıl toplanacağını bu iki ustadan ezberledi.

​Rennes altyapısının kapısından içeri girdiğinizde, eski hocaları size onun için hep aynı şeyi söyler: "Çok iyi yetiştirilmiş, saygılı ve hiçbir zaman sesini yükseltmeyen bir çocuk." Ama bu sessizlik, sahadaki bir uysallık değil, fırtına öncesi sessizlikti. 17 yaşında Ligue 1’de sahne aldığında, 1,90’lık boyuyla sahada Patrick Vieira’nın silueti belirdi adeta. Fiziksel heybetine inat, top sürme yeteneği ve yön değiştirme çevikliğiyle modern futbolun aradığı o eksiksiz "6 numara" prototipiydi.

​Chelsea onun bu sessiz gücünü fark etmekte gecikmedi ve tam 27 milyon euroyu masaya koyarak Londra’ya indirdi. Enzo Fernandezler, Caicedolar, Lavialar... Kimileri bu rekabetten ürker, o ise göğsünü gerdi: "Rekabetten hiçbir zaman korkmadım." Çünkü o, eski Nijerya Milli Takımı futbolcusu olan dayısı Onyekachi Apam’ın kulağına küpe ettiği o altın öğütle büyümüştü. "Saha dışındaki hayatına dikkat et, sadece futbola odaklan."

O da öyle yaptı; gösterişten uzak, disiplinli ve tamamen işine aşık bir profesyonel olarak kaldı.

​Şimdi bu 1,90'lık kule, Fransa Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde pişmiş bu genç dinamit, Galatasaray orta sahasının sigortası olmaya geliyor.

​Galatasaray tribünleri, sahada canını dişine takan, gösterişe kaçmadan rakip atakları bir balyoz gibi kıran oyuncuları hep baş tacı etmiştir. Ugochukwu, gol kralı olmaya gelmiyor; o, Lucas Torreira’nın yanına bir beton döküp, ön taraftaki sihirbazların arkasını sağlama almaya geliyor.

​Köklerini unutmayan, Nijerya’daki büyükannesinin duasını arkasına alan, sahanın içinde Makrlele, saha dışında ise bir beyefendi gibi duran bu genç adam, tesislerin yeni "Gece Bekçisi" olmaya hazır.