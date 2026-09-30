UEFA'dan Fatih Terim'e kritik görev

Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde heyecan artarken, UEFA’dan futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir Fatih Terim hamlesi geldi.

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İstanbul’da oynanacak olan kritik Barcelona maçıyla birlikte Avrupa arenasına resmi bir görevle geri dönüyor.

UEFA'YA RAPOR SUNACAK

Alınan kararın detaylarına göre Fatih Terim, bu zorlu müsabakada UEFA teknik gözlemcisi olarak görev yapacak.

Deneyimli teknik adam, RAMS Park tribünlerinde yerini alarak dev karşılaşmanın taktiksel analizini çıkaracak ve hazırlayacağı özel raporu doğrudan UEFA'ya sunacak.

Daha önce de benzer bir sorumluluk üstlendiğini belirten Fatih Terim, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki G.Saray-Barcelona maçında analiz yapacağım" ifadelerini kullandı.