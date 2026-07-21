UEFA'dan Atilla Karaoğlan kararı

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA'dan uluslararası görev aldı. Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında düdük çalarak Türk hakemliğini Avrupa arenasında temsil edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YÖNETECEK

UEFA'nın açıkladığı hakem atamalarına göre Atilla Karaoğlan, 22 Temmuz Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi KF Egnatia ile Slovenya'nın güçlü ekiplerinden NK Celje arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Avrupa kupalarının kritik eleme aşamalarından biri olan mücadele, iki takım açısından da bir üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyor.

HAKEM KADROSU

Arnavutluk'un Rrogozhine kentinde bulunan Arena Egnatia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan deneyimli hakem Michael Fabbri yer alacak. VAR ekibinde yardımcı video hakem (AVAR) olarak ise Türk hakem Onur Özütoprak görev yapacak. Böylece kritik mücadelede hem saha içinde hem de VAR odasında Türk hakemleri önemli sorumluluk üstlenecek.