UEFA’dan açık çağrı! “Bir daha karşılaşmayalım”

İrlanda ile İsrail arasında oynanan karşılaşmalarda saha içindeki mücadelenin yanı sıra maç öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler de gündeme geldi. Son karşılaşmanın ardından taraflar arasında gerilim yaşanması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

“BU UEFA’NIN VERECEĞİ BİR KARAR”

Karşılaşmanın ardından gelecekte İrlanda ile İsrail’in yeniden eşleşip eşleşmemesi konusunda görüşü sorulan Hallgrimsson, kararın UEFA tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, yaşananların yalnızca kendi takımlarını değil, benzer eşleşmeler yaşayabilecek diğer milli takımları da etkileyebileceğini ifade ederek UEFA’nın konuya ilişkin değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

KARŞILAŞMADA GERİLİM YAŞANDI

İki takım arasındaki son mücadele Sırbistan’da oynandı ve 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle karşılaşmanın İrlanda’da oynanması planlanan stadyum yerine farklı bir statta gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Mücadele sırasında siyasi mesajlar da gündeme gelirken, karşılaşmanın ardından tünel bölgesinde oyuncular ve görevliler arasında gerginlik yaşandığı aktarıldı.

İLK KARŞILAŞMAYI İRLANDA KAZANMIŞTI

İrlanda ile İsrail, son maçtan önce de karşı karşıya gelmişti. Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadelede İrlanda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Son karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmelerin UEFA'nın disiplin sürecine taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.