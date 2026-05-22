UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüplerin belirlendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Kulüp Müsabakaları İçin Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

14 UEFA LİSANSI, 7 ULUSAL LİSANS

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş., Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., RAMS Başakşehir FK, Samsunspor A.Ş., Trabzonspor A.Ş. ve Tümosan Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor A.Ş.; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı kulüpleridir.

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK ve Manisa Futbol Kulübü; Nesine 2. Lig'den Batman Petrol Spor A.Ş., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzon FK kulüpleridir.

Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı. Bununla birlikte; vadesi geçmiş borcun bulunmaması kriterlerini karşılayamayan kulüplere eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesinin tescil edilmemesi cezası verildi.