UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı başladı: Dev maçta büyük sürpriz

A Milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlardan UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta, dün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Turnuvanın 4. haftasındaki ilk gün maçlarında futbolseverler birbirinden çekişmeli mücadelelere tanıklık etti. Özellikle A ve B Ligi'nde oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken, gecenin programında sürpriz sonuçlar da yaşandı.

İlk gün toplam 8 karşılaşma oynanırken, takımlar gruplarındaki konumlarını güçlendirmek için kritik puan mücadelesi verdi.

PORTEKİZ EVİNDE KAZANDI

Günün öne çıkan karşılaşmalarından birinde A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, sahasında Norveç'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip aldığı galibiyetle haftayı 3 puanla tamamladı.

B Ligi 2. Grup'ta ise Hollanda, Sırbistan'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Aynı gruptaki diğer karşılaşmada Yunanistan ile Almanya golsüz berabere kaldı.

ULUSLAR LİGİ'NDE İLK GÜNÜN TÜM SONUÇLARI

Haftanın açılış gününde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Portekiz 2-1 Norveç – A Ligi 4. Grup

Hollanda 2-1 Sırbistan – B Ligi 2. Grup

Yunanistan 0-0 Almanya – B Ligi 2. Grup

Galler 0-1 Danimarka – D Ligi 4. Grup

Kosova 1-1 Avusturya – B Ligi 3. Grup

İrlanda 1-1 İsrail – B Ligi 3. Grup

Azerbaycan 1-0 Litvanya – D Ligi 2. Grup

Malta 1-0 Andorra – D Ligi 1. Grup

GÖZLER BİZİM ÇOCUKLARDA

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Ülkemizin gözü ise İtalya deplasmanına çıkacak A Milli Futbol Takımı'nda olacak.

Milliler, 21.45'te İtalya karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor.