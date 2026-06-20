UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yle eşleşir eşleşmez ortalığı karıştırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda eşleşmeler belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'yle eşleşti.

GASPARIK'TEN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Kritik eşleşme öncesi Gornik Zabrze teknik direktörü Michal Gasparik, Fenerbahçe'ye dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Polonya basınından Polsat Sport'a konuşan Michal Gasparik, sarı-lacivertlilerin sistemden çok bireysel yeteneklere dayandığını öne sürdü.

"HİÇBİR ZAMAN SİSTEM AÇISINDAN GÜÇLÜ BİR TAKIM OLMADI"

Michal Gasparik konuşmasında "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak" dedi.