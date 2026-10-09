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Halk TV Spor UEFA kuraları çekti: Millilerin rakibi belli oldu

UEFA kuraları çekti: Millilerin rakibi belli oldu

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off turuna yükselen Ümit Milli Takımı'nın rakibi Çekya oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA kuraları çekti: Millilerin rakibi belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off turundaki rakibi belli oldu.

ÇEKYA İLE EŞLEŞTİK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, play-off turunda Çekya'nın rakibi oldu.

KAZANIRSAK AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAĞIZ

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası play-off turunda eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Play-off maçlarının ardından 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek finallere katılacak son 4 takım belirlenecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerse 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

KATILACAK ÜLKELER

Türkiye-Çekya eşleşmesi dışında play-off turu kura çekiminde Danimarka-Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri gerçekleşti.

Ev sahibi ülkeler Arnavutluk ve Sırbistan dışında Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve İspanya şu ana kadar final turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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