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UEFA Kupası kazanmıştı: 3. Lig'e gidiyor

Galatasaray'la birlikte UEFA Kupası kazanan Ergün Pembe 3. Lig yolcusu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Kupası kazanmıştı: 3. Lig'e gidiyor

Trendyol 3. Lig ekiplerinden Denizli İdmanyurdu 1959 FK, yeni sezon teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirmek için harekete geçti. Uşakspor ile yollarını ayıran deneyimli teknik adam ile prensip anlaşması sağlandı. Resmi sözleşme imzasının kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

UEFA KUPALI SEZON

54 yaşındaki Ergün Penbe, futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir isim. Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam, A Milli Takım'la 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti. Sahada kazandığı bu birikimi teknik adamlık kariyerine taşıyan Penbe, Denizli İdmanyurdu'nda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

UEFA Kupası kazanmıştı: 3. Lig'e gidiyor - Resim : 1

YÜKSEKİSTİŞARE KURULU KURULDU

Kulüp, teknik direktör hamlesiyle eş zamanlı olarak yapısal bir adım daha attı. Denizli İdmanyurdu 1959 FK, yeni sezon öncesinde yüksek istişare kurulu oluşturdu. Eski Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar başkanlığında toplanan kurul, ilk toplantısını basına kapalı şekilde gerçekleştirdi.

BAŞKAN GÖLCÜ'DEN İLK AÇIKLAMA

Toplantının ardından kulüp Başkanı Mustafa Gölcü açıklama yaptı. Gölcü, birlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayarak düzenli istişare toplantılarıyla kulübü daha iyi seviyelere taşıma hedeflerini dile getirdi. Toplantıda yeni sezonun yol haritası da belirlendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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