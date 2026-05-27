UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace

UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'yu tek golle geçen Crystal Palace şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Almanya'daki Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede Crystal Palace sahadan tek golle galip ayrıldı.

ŞAMPİYON CRYSTAL PALACE

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 50. dakikasında Jean-Philippe Mateta kaydetti. Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

İNGİLİZLER İÇİN 3'TE 3 FIRSATI

İngiliz ekibi tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasını kazandı. Aston Villa'nın da UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmasıyla İngilizler şimdiden 2 kupayı aldı. Arsenal'in de UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi mağlup etmesi halinde sezonu 3'te 3'le kapatacaklar.

DETAYLAR

Stat: Leipzig

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino (Dk. 80 Guessand), Mateta (Dk. 76 Larsen)

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin (Dk. 62 Mendy), Lopez (Dk. 62 Diaz), De Frutos (Dk. 70 Camello), Garcia (Dk. 70 Espino), Isi Palazon (Dk. 77 Akhomach), Alemao

Gol: Dk. 51 Mateta (Crystal Palace)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon, Dk. 48 Lopez, Dk. 62 Garcia, Dk. 85 Mendy, Dk. 90+2 Espino (Rayo Vallecano), Dk. 42 Wharton, Dk. 74 Pino, Dk. 82 Riad (Crystal Palace)

