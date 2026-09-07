UEFA Galatasaray maçı kararını açıkladı: Uğursuz hakem geldi
Sporting - Galatasaray maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas daha önce Galatasaray - Young Boys maçını yönetmiş ancak sarı-kırmızılılar maçtan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
ESPEN ESKAS DÜDÜK ÇALACAK
UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas düdük çalacak.
Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.
VAR'A ALMANYA'DAN CHRISTIAN DINGERT
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingerd'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram Van Driessche yapacak.
YOUNG BOYS MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Espan Eskas daha önce Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi play-off maçında görev yapmıştı. Eskas ayrıca Rangers - Fenerbahçe maçını yönetmiş kararları tartışma konusu olmuştu.