UEFA Avrupa Ligi'nde farklı sonuçlar: Gol yağdırdılar
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Farklı sonuçlar alındı. Gol yağdırdılar.
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Farklı sonuçlar alındı. Gol yağdırdılar.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Farklı sonuçlar alındı. Gol yağdırdılar.
9 maçın oynandığı gecede Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1'le geçti.
Zeki Çelik'in gol attığı maçta ise Juventus, NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOL YAĞDIRDILAR
UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Levski Sofya (Bulgaristan)-Salzburg (Avusturya): 0-1
OFI (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan): 1-3
Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda): 5-0
Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-3
Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa): 4-1
Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz): 1-2
Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya): 4-0
Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi