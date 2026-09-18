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UEFA Avrupa Ligi'nde farklı sonuçlar: Gol yağdırdılar

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Farklı sonuçlar alındı. Gol yağdırdılar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Avrupa Ligi'nde farklı sonuçlar: Gol yağdırdılar

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Farklı sonuçlar alındı. Gol yağdırdılar.
9 maçın oynandığı gecede Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1'le geçti.

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Zeki Çelik'in gol attığı maçta ise Juventus, NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOL YAĞDIRDILAR

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Levski Sofya (Bulgaristan)-Salzburg (Avusturya): 0-1
OFI (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan): 1-3
Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda): 5-0
Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-3
Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa): 4-1
Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz): 1-2
Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya): 4-0
Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş
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