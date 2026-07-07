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UEFA 2 Türk hakem hakkında kararını verdi

Geçen sezon eleştirilerin odağındaki 2 Türk hakeme UEFA kritik görev verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA 2 Türk hakem hakkında kararını verdi

Süper Lig'de geçen sezon sık sık eleştirilen Mehmet Türkmen ile Kadir Sağlam'a UEFA'dan görev..
İki Türk hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turu karşılaşmalarında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turu müsabakalarında görevlendirildi.

Mehmet Türkmen, Bosna Hersek temsilcisi FK Borac ile Bulgaristan temsilcisi PFC Levski Sofia arasında bugün Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki Gradski Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak ilk eleme turu müsabakasını yönetecek.

UEFA 2 Türk hakem hakkında kararını verdi - Resim : 1

Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci üstlenirken, Ali Yılmaz dördüncü hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri, AVAR hakemi ise Daniele Paterna olacak.

SAĞLAM'A ZOR MAÇ

Kadir Sağlam ise Kuzey Makedonya temsilcisi FC Vardar ile Finlandiya ekibi KuPS Kuopio arasında bugün Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci eleme turu mücadelesinde düdük çalacak.

UEFA 2 Türk hakem hakkında kararını verdi - Resim : 2

Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olurken, VAR görevini Onur Özütoprak, AVAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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