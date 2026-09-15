UEFA 2 dev finalin tarihini açıkladı

UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerin oynanacağı statları açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.

UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

- UEFA Şampiyonlar Ligi

2028 Finali: Münih Futbol Arena, Münih

2029 Finali: Camp Nou Stadı, Barselona

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

2028 Finali: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines

2029 Finali: Galler Ulusal Stadı, Cardiff

- UEFA Avrupa Ligi

2028 Finali: Ulusal Arena, Bükreş

2029 Finali: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad

- UEFA Konferans Ligi

2028 Finali: Juventus Stadı, Torino

2029 Finali: Puskas Arena, Budapeşte

- UEFA Süper Kupası

2027 Finali: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

2028 Finali: Astana Arena, Astana

- UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi