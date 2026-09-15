UEFA 2 dev finalin tarihini açıkladı
Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak 2 stat belli oldu. UEFA 2 dev finalin adresini açıkladı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerin oynanacağı statları açıkladı.
UEFA'nın açıklamasına göre yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.
UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:
- UEFA Şampiyonlar Ligi
- 2028 Finali: Münih Futbol Arena, Münih
- 2029 Finali: Camp Nou Stadı, Barselona
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- 2028 Finali: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines
- 2029 Finali: Galler Ulusal Stadı, Cardiff
- UEFA Avrupa Ligi
- 2028 Finali: Ulusal Arena, Bükreş
- 2029 Finali: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad
- UEFA Konferans Ligi
- 2028 Finali: Juventus Stadı, Torino
- 2029 Finali: Puskas Arena, Budapeşte
- UEFA Süper Kupası
- 2027 Finali: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
- 2028 Finali: Astana Arena, Astana
- UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
- 2027 Finali: Biel/Bienne Arena, İsviçre
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi