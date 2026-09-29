TVF Başkanı Üstündağ Eczacıbaşı'nı nasıl kapattırdığını açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübünün 60'ıncı yıl kutlamalarında Türk voleybol tarihine ışık tutan çarpıcı bir itirafta bulundu. Eczacıbaşı erkek voleybol branşının 1996 yılında kapanmasına bizzat kendisinin neden olduğunu açıklayan Üstündağ, salondakilerin ilk kez duyduğu tarihi bir olayı anlattı.

MALATYA'DAN İSTANBUL'A UZANAN HAYAL

Çocukluk yıllarında Malatya'dan İstanbul'a uzanan spor serüvenine değinen federasyon başkanı, Eczacıbaşı forması giymenin en büyük hayali olduğunu belirtti. Gençlik dönemindeki voleybol tutkusunu aktaran Mehmet Akif Üstündağ, yaşadığı duygusal süreci salondakilerle paylaştı.

"Benim çocukluğumda, hayalimde ben Malatya'nın bir ilçesinde yaşayan bir kişi olarak 'A Eczacıbaşı'nın forması bize giymek nasip olur mu?' dedik. Biz çantamızı aldık, yolumuzu tuttuk İstanbul'a geldik. Ama tabii çok daha iyi voleybolcularımızın olduğu yerde bize o şans doğmadı. Ama biz başka kulübe gittik, bir müddet orada oynadık ama voleybolun içinde olduk. Hayallerimizden bir yer yani Eczacıbaşı'nda voleybol oynamak hayallerimizdi."

KÜTAHYA'DAKİ TARİHİ MAÇ VE ŞOK KARAR

Kulübün Türk sporuna sunduğu devasa katkılara dikkat çeken TVF Başkanı Üstündağ, Eczacıbaşı'nda erkek voleybol branşının kapanışına bizzat şahitlik ettiğini vurguladı. Antrenörlük kariyerinde Emlakbank'ı çalıştırdığı 1996 yılındaki tarihi maçı hatırlatan deneyimli spor insanı, bugüne kadar gizli kalan perde arkasını anlattı.

"Bir de hiç kimsenin bilmediği bir konuyu burada ben açıklamak istiyorum. Bir tek burada Semih Abi ile Kurtaran kardeşim biliyor, başka da kimse bilmiyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün voleyboluyla, erkek voleyboluyla, kadın voleyboluyla, basketboluyla, masa tenisiyle bu ülkeye vermiş olduğu çok önemli hizmetler var. Bunlardan bir tanesinin kapanışına şahit oldum, erkek voleybolunun. Ben Emlakbank'ın koçuyum, Altan Hocam burada, Eczacıbaşı'nın koçu. Bir maçı Ankara'da biz aldık, İstanbul'da Eczacıbaşı aldı, 1-1. Yıl 96. Kütahya'ya gittik tarafsız saha. Tarafsız sahada yenen ilk 4'te kalıyor, yenilen eleniyor. Ve ilk 4'te kalan takım benim koçluk yaptığım Emlakbank oldu. Eczacıbaşı yenildi, Şakir Abi de oradaydı, Allah rahmet eylesin. Şapkasıyla, şapkayı oraya yanına indirdi ki ileride çıkacak, kısa süre sonra çıkacak kitabımda bu anım var, orada da var. Ve 'Bizim için erkek voleybolu bitti, kapatıyoruz' dedi. Kapanan gün o gün oldu."

KİTABINDA TÜM DETAYLARIYLA ANLATACAK

Kütahya'da oynanan kritik müsabakanın ardından merhum Şakir Eczacıbaşı'nın şapkasını yanına indirerek şubeyi kapatma kararı aldığını belirten Üstündağ, bu tarihi kırılmanın Türk voleybol hafızasındaki yerine işaret etti. Salonda büyük yankı uyandıran bu çarpıcı dönüm noktasının yakında yayımlanacak kitabında da yer alacağını duyuran Mehmet Akif Üstündağ, 60 yıllık spor birikiminin önemini bir kez daha vurguladı.