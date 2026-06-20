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Türkler San Francisco'yu salladı: Yürüyüşe geçtiler

A Milli Takım'ın Parauay maçı öncesi San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkler San Francisco'yu salladı: Yürüyüşe geçtiler

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

CADDELER KIRMIZI BEYAZ

Taraftarlar daha sonra çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.
Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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