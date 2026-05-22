Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Türkiye'yi terk etti: Gittiği ülkede 3 ev aldı 2'sini kiraya verdi

Türkiye'yi terk etti: Gittiği ülkede 3 ev aldı 2'sini kiraya verdi

Uzun süredir ortalıkla gözükmeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın Türkiye'yi terk ettiği ileri sürüldü. Gittiği ülkede 2 ev alan Yanal'ın 1'ini kiraya verdiği belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Türkiye'yi terk etti: Gittiği ülkede 3 ev aldı 2'sini kiraya verdi

Türkiye'de pek çok takımı çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu.
Yanal'ın Türkiye'yi terk edip, başka bir ülkeye yerleştiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyorFenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in verdiği bilgiye göre Yanal, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentine yerleşti.
Notbir'deki haberde de Yanal'ın Miami'de birkaç ev alıp birinde oturduğu, diğerlerini ise kiraya verdiği ileri sürüldü.
Yanal'ın 3 ev aldığı iddia edildi.

ERSUN YANAL KİMDİR?

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

64 yaşındaki Ersun Yanal, İzmir doğumludur. Eski futbolcudur. Daha sonra teknik direktörlüğe başlayan Yanal, A Milli Takım'da da görev yapmıştır.

Türkiye'yi terk etti: Gittiği ülkede 3 ev aldı 2'sini kiraya verdi - Resim : 2
Aralarında Trabzonspor ve Fenerbahçe de olmak üzere pek çok Süper Lig takımının teknik direktörlüğünde bulunmuştur. Fenerbahçe'yle 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Bir süre yayıncı kuruluşta futbol yorumculuğu da yapmıştır.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe ABD Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro