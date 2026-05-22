Türkiye'yi terk etti: Gittiği ülkede 3 ev aldı 2'sini kiraya verdi

Türkiye'de pek çok takımı çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu.

Yanal'ın Türkiye'yi terk edip, başka bir ülkeye yerleştiği belirtildi.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in verdiği bilgiye göre Yanal, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentine yerleşti.

Notbir'deki haberde de Yanal'ın Miami'de birkaç ev alıp birinde oturduğu, diğerlerini ise kiraya verdiği ileri sürüldü.

Yanal'ın 3 ev aldığı iddia edildi.

ERSUN YANAL KİMDİR?

64 yaşındaki Ersun Yanal, İzmir doğumludur. Eski futbolcudur. Daha sonra teknik direktörlüğe başlayan Yanal, A Milli Takım'da da görev yapmıştır.



Aralarında Trabzonspor ve Fenerbahçe de olmak üzere pek çok Süper Lig takımının teknik direktörlüğünde bulunmuştur. Fenerbahçe'yle 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Bir süre yayıncı kuruluşta futbol yorumculuğu da yapmıştır.