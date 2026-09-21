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Halk TV Spor Türkiye'nin her yerinden akın akın geliyorlar: Salah taşını görmek için kuyruğa girdiler

Türkiye'nin her yerinden akın akın geliyorlar: Salah taşını görmek için kuyruğa girdiler

Galatasaray maçında yıldızlaşan Mohamed Salah'ın oturup fotoğraf çektirdiği kayayı görmek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar Maçkara Yaylası'na akın etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye'nin her yerinden akın akın geliyorlar: Salah taşını görmek için kuyruğa girdiler

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Papara Park'taki mücadelede bordo-mavililer sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah maça adeta damgasını vurdu. Yıldız futbolcu maçta 3 gol ve 1 asist kaydederek galibiyeti getirdi.

'SALAH TAŞI' İÇİN YAYLAYA AKIN ETTİLER

Mohamed Salah performansıyla büyük beğeni toplarken taraftarlar, Salah'ın oturduğu taşı görmek için Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'na akın etti.

Mısırlı futbolcunun Maçkara Yaylası'nı ziyaret ettiği sırada üstüne oturup fotoğraf çektirdiği kaya sosyal medyada gündem oldu. Yaylaya giden Trabzonsporlu taraftarlar, kayaya oturmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

AKILLARA 'ARDA TURAN BANKI' GELDİ

Mohamed Salah'ın oturduğu kayanın ünlü olmasının ardından akıllara 'Arda Turan Bankı' geldi. Eski futbolcunun Barcelona'da forma giydiği yıllarda kentte yer alan bir bankta oturduğu fotoğraf da yine aynı şekilde gündem olmuştu.

Barselona'ya giden Türklerin, yoğun ilgisi sonrası bankın adı 'Arda Turan Bankı' olarak yayıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor Galatasaray
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