Türkiye'nin en büyük 3. stadının inşaatı sürerken kötü haber geldi: UEFA duyurdu
UEFA, 2026-2027 sezonu Konferans Ligi finalinin Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. UEFA daha önce Ankara'daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun yetişmesi halinde finalin burada oynanacağını dile getirmişti.
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UEFA, 2026-2027 sezonunda Konferans Ligi'ne bir bilgilendirme metni yayınladı. Takımlar, format ve fikstüre dair bilgiler verilirken ilginç bir detay dikkat çekti.
FİNAL BEŞİKTAŞ STADYUMU'NDA
UEFA'dan paylaşılan bilgilendirme metninde final mücadelesinin 2 Haziran 2027 günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacağını belirtti.
YENİ 19 MAYIS STADYUMU'NDA OYNANMASI PLANLANIYORDU
Konuya dair yapılan ilk açıklamada UEFA, final mücadelesinin Ankara'da inşaatı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu. UEFA açıklamasında stadın yetişmemesi halinde finalin Beşiktaş Stadyumu'na alınacağını dile getirmişti.
SEZON AÇILIŞINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞILIYOR
Öte yandan hem bakanlık yetkilileri hem de stadyum inşaatını yürüten firma yaptıkları açıklamalarda sezon başında açılış yapmak üzere çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi