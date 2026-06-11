Türkiye'nin en büyük 3. stadının inşaatı sürerken kötü haber geldi: UEFA duyurdu

UEFA, 2026-2027 sezonunda Konferans Ligi'ne bir bilgilendirme metni yayınladı. Takımlar, format ve fikstüre dair bilgiler verilirken ilginç bir detay dikkat çekti.

FİNAL BEŞİKTAŞ STADYUMU'NDA

UEFA'dan paylaşılan bilgilendirme metninde final mücadelesinin 2 Haziran 2027 günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacağını belirtti.

YENİ 19 MAYIS STADYUMU'NDA OYNANMASI PLANLANIYORDU

Konuya dair yapılan ilk açıklamada UEFA, final mücadelesinin Ankara'da inşaatı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu. UEFA açıklamasında stadın yetişmemesi halinde finalin Beşiktaş Stadyumu'na alınacağını dile getirmişti.

SEZON AÇILIŞINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan hem bakanlık yetkilileri hem de stadyum inşaatını yürüten firma yaptıkları açıklamalarda sezon başında açılış yapmak üzere çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.