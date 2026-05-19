Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki maçlarının tarihi ve oynayacağı statlar belli oldu
2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki maçlarının tarihi ve oynayacağı statlar belli oldu.
2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak, 19 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.
48 takımlı şampiyona Kuzey Amerika'nın 3 büyük ülkesinde yapılacak.
Şampiyonaya katılacak milli takımımızın geniş kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:
KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
FORVET: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
Milli takımımız grup maçlarının programı ve oynayacağı statlar da belli oldu. Buna göre Avustralya-Türkiye maçı 14 Haziran'da saat 07.00'da
Vancouver BC Place'de oynanacak. Stadyumun seyirci kapasitesi 54 bin.
İkinci maçta ise millilerimizin rakibi Paraguay. Maç 20 Haziran'da saat 06.00'da. Santa Clara'da 71 bin kişilik Levi's Sofi Stadium'da yapılacak.
Gruptaki son maçta ise rakip ABD. Tarihi 26 Haziran saat 05.00. Maç Inglewood Sofi Stadium'da. Seyirci kapasitesi 70 bin.