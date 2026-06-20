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Halk TV Spor Türkiye Paraguay: Milli takımın ilk 11'e belli oldu

Türkiye Paraguay: Milli takımın ilk 11'e belli oldu

A Milli Takımımız'ın Paraguay maçında mücadeleye başlayacağı ilk 11 açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye Paraguay: Milli takımın ilk 11'e belli oldu
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A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler açıklandı.

IVAN BARTON DÜDÜK ÇALACAK

San Francisco'da oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. David Moran ve Henry Pupiro ise yardımcılığını üstlenecek

KENAN YILDIZ İLK 11'DE

Kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Vincenzo Montella, Mert Müldür, Yunus Agün ve Kenan Yıldız'a ilk 11'de şans verdi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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