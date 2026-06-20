Türkiye Paraguay: Milli takımın ilk 11'e belli oldu
A Milli Takımımız'ın Paraguay maçında mücadeleye başlayacağı ilk 11 açıklandı.
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A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler açıklandı.
IVAN BARTON DÜDÜK ÇALACAK
San Francisco'da oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. David Moran ve Henry Pupiro ise yardımcılığını üstlenecek
KENAN YILDIZ İLK 11'DE
Kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Vincenzo Montella, Mert Müldür, Yunus Agün ve Kenan Yıldız'a ilk 11'de şans verdi.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi