Türkiye Paraguay maçının hakemi bakın kim çıktı?

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'ndaki 2. maçını da kaybetti. Milliler, Paraguay'a yenilerek 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na veda etti.

Maçın en çok dikkat çeken ismi El Salvadorlu hakem Ivan Barton oldu. MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Ivan Barton'un kim olduğunu açıkladı.

IVAN BARTON BAKIN KİM ÇIKTI?

Milli takımı eleştiren Çulcu, "Paraguay'ın da kalabalık savunma yaptığı bilindiği halde ilk maçta rakip savunma arasında kaybolan Kerem ile aynı bölgede başlamak! Sadece bu örnek bile Montella gerçeğini bize gösterdi. Gezen oyuncularla oynuyoruz. Maç önü hazırlık farklı, maç anı oyun okuma, çözüm üretme farklı. Oyuncu değiştirmek mi rakibe göre oyun felsefesi geliştirmek mi? Montella'nın kalitesi burada ortaya çıktı. Maalesef, Dünya Kupası'nda sınıfta kaldı. İyi insan olmak farklı, iyi teknik adam olmak farklı. Günümüz futbolunun gerçekliği duygusallığı kabul etmiyor. Bedeli ağır oldu. Havalı geldik lakin takımın fiziksel ve mental gerçekliğini görünce hazır olmadığımızı anladık. Temaslı oyunda ise kırılganız. Federasyonun her türlü konforu sağlamasına rağmen bu başarısızlık Montella'ya yazar. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu çocuklar bizim. Ancak 2 maçtaki yetersiz oyunu ülke olarak kabul etmemiz mümkün değil. Çok üzüldük çok. Gerçekler tokat gibiydi. Böyle hüsran olmamalıydı. Buradan büyük dersler çıkarıp önümüze bakmalı, yenilenmeliyiz" yorumunu yaptı.



Çulcu, Sabah'taki yazısında hakemle ilgili de şu bilgileri verdi:

"El Salvadorlu 35 yaşında kimya profesörü Ivan Barton kendi coğrafyasının "Concacaf" en katı kuralcı, atletizmi yüksek, başarılı hakemi. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan yeni kuralları uygularken kulübelerin disiplini dahil profesörlüğünü sahaya yansıttı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar yönetim karakterini, kararlılığını ortaya koydu ve kabul ettirdi. Çok başarılıydı."