Türkiye - Paraguay maçı canlı anlatım
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşıyor. Kritik mücadele başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız ile Paraguay karşı karşıya geliyor.
PARAGUAY 2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin henüz 2. dakikasında Paraguay Galarza'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.
MAÇ BAŞLADI
San Francisco'da oynanan kritik mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton ilk düdüğü çaldı, maç başladı.
MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİK
Millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella, 3 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Avustralya maçında ilk 11'de şans verdiği Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye çekti. Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız ise Paraguay maçının ilk 11'inde yer aldı.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta
HER İKİ TAKIMIN DA PUANI YOK
Her iki takımda gruptaki ilk maçında mağlubiyet yaşadı. Millilerimiz, Avustralya'ya 2-0 kaybederken Paraguay ise ABD'ye 4-1 kaybetti.