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Halk TV Spor Türkiye maçında sakatlanan Mbappe'nin son durumu belli oldu

Türkiye maçında sakatlanan Mbappe'nin son durumu belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'nın A Milli Takımımımız ile oynadığı maçın tek golünü atan Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle maça devam edememişti. Yıldız futbolcunun son durumu belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye maçında sakatlanan Mbappe'nin son durumu belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin tek golünü atan Kylian Mbappe, golünü attıktan sonra sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Fransız yıldızın son durumu belli oldu.

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REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun durumu hakkında açıklama yaptı.

İspanyol devi, Kylian Mbappe'nin sol dizinin arka kapsülünde aşırı gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Mbappe'nin tedavisine başlandığı ve iyileşme sürecinin takip edileceği belirtildi.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kylian Mbappe'nin 2 hafta içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 8 maça çıkan Kylian Mbappe, 8 gol atarken 2 asist yaptı ve 10 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Türkiye Fransa Real Madrid
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