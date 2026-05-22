Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya’da oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

PAUL ONUACHU’NUN GECESİ

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 17 ve 78. (P) dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor’un tek golüyse 49. dakikada Jackson Muleka’dan geldi.

KONYASPOR PENALTI KAÇIRDI

Yeşil-beyazlılar, 57. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Enis Bardhi’nin şutunda top direğe çarpınca fırsat kaçtı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Fatih Tekke, teknik direktörlüğündeki ilk kupasını kazandı.

