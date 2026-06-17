Türkiye Kupası finali TRT'de
Dünya Kupası'nda spiker skandalı ile gündeme gelen TRT'den Türkiye Kupası kararı...
Türkiye Kupası heyecanı TRT'de. 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Ampute Milli takımından sonra ilgiyle takip edilen ampute futbolunda final zamanı.
FİNAL İSTANBUL'DA
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi, İstanbul'da yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre kupada yarı final maçları, 19 Haziran Cuma günü oynanacak.
İlk yarı final maçı, saat 16.00'da lig şampiyonu Şahinbey Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyespor arasında yapılacak.
DEV MAÇ TRT YILDIZ'DA
Başkent Ampute Futbol Gücü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü arasındaki diğer yarı final müsabakası, saat 18.00'de başlayacak.
Final karşılaşması ise 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.
Ampute futbolda Süper Kupa karşılaşması da 21 Haziran Pazar günü saat 17.00'de yine İstanbul'da yapılacak.
Şişli Belediye Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda oynanacak tüm müsabakalar, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz canlı yayınlanacak.