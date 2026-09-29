Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Belçika-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Belçika-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A grubu 3. maçında millilerimizin Belçika ile oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Belçika-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Son Güncelleme:

A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı 3'üncü maç Belçika karşısında olacak. Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAKİP BELÇİKA

Uluslar Ligi A grubunda ilk iki maçta galibiyet alamayan millilerimizin bir sonraki rakibi Belçika. Oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Belçika ile deplasmanda karşılacağız.

Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na acil çağrı! Yapması gerekeni açıkladı: Ayküsü düşükSinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na acil çağrı! Yapması gerekeni açıkladı: Ayküsü düşük

İLK 2 MAÇTAN 0 ÇEKTİK

Millilerimiz ilk önce Fransa'ya karşı 1-0'lık bir mağlubiyet alırken ikinci maçında ise İtalya'ya karşı 4-1'lik bir hezimete uğradı. Montella ve öğrencileri Belçika karşısında bu kötü gidişata dur demek istiyor.

NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Belçika - Türkiye mücadelesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.

Zorlu mücadele 21:45'te başlayacak. Kritik randevunun adresi ise Belçika'nın Liege kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadyumu olacak.
Millilerimizin 3'üncü randevusu 2 Ekim cuma günü ATV ekranlarından yayınlanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Vincenzo Montella İbrahim Hacıosmanoğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro