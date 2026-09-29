Belçika-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi A grubu 3. maçında millilerimizin Belçika ile oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı 3'üncü maç Belçika karşısında olacak. Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RAKİP BELÇİKA
Uluslar Ligi A grubunda ilk iki maçta galibiyet alamayan millilerimizin bir sonraki rakibi Belçika. Oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Belçika ile deplasmanda karşılacağız.
İLK 2 MAÇTAN 0 ÇEKTİK
Millilerimiz ilk önce Fransa'ya karşı 1-0'lık bir mağlubiyet alırken ikinci maçında ise İtalya'ya karşı 4-1'lik bir hezimete uğradı. Montella ve öğrencileri Belçika karşısında bu kötü gidişata dur demek istiyor.
NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Belçika - Türkiye mücadelesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.
Zorlu mücadele 21:45'te başlayacak. Kritik randevunun adresi ise Belçika'nın Liege kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadyumu olacak.
Millilerimizin 3'üncü randevusu 2 Ekim cuma günü ATV ekranlarından yayınlanacak.