Belçika-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A milli takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı 3'üncü maç Belçika karşısında olacak. Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAKİP BELÇİKA

Uluslar Ligi A grubunda ilk iki maçta galibiyet alamayan millilerimizin bir sonraki rakibi Belçika. Oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Belçika ile deplasmanda karşılacağız.

İLK 2 MAÇTAN 0 ÇEKTİK

Millilerimiz ilk önce Fransa'ya karşı 1-0'lık bir mağlubiyet alırken ikinci maçında ise İtalya'ya karşı 4-1'lik bir hezimete uğradı. Montella ve öğrencileri Belçika karşısında bu kötü gidişata dur demek istiyor.

NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki Belçika - Türkiye mücadelesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.

Zorlu mücadele 21:45'te başlayacak. Kritik randevunun adresi ise Belçika'nın Liege kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadyumu olacak.

Millilerimizin 3'üncü randevusu 2 Ekim cuma günü ATV ekranlarından yayınlanacak.