Türkiye Avustralya maçının ilk 11'leri belli oldu: Müjdeli haber geldi

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yla karşı karşıya gelecek.

JESUS VALENZUELA DÜDÜK ÇALACAK

Vancouver'da bulunan BC Place Stadı'nda oynanacak olan mücadele TSİ 07.00'de Mücadeleyi başlayacak. Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.

SAKATLIKTAN DÖNDÜLER

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Millilerimizde sakatlığını tamamıyla atlatan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ilk 11'de yer aldı. Kenan Yıldız'a ise şans verilmedi.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem