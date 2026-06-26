Türkiye - ABD maçı canlı anlatım

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK

Mücadelede ilk yarı sona erdi. Milliler, ABD karşısında ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.

MİLLİLER ÖNE GEÇTİ

31. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Eren Elmalı topu yerden içeriye çevirdi. Topa tek dokunuş yapan Orkun Kökçü, millileri öne geçirdi.

BERABERLİK GOLÜ GELDİ

10. dakikada defans arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, Arda Güler'i topla buluşturdu. Penaltı noktasında şutunu çeken genç futbolcu beraberliği getirdi.

ABD GOL PERDESİNİ AÇTI

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında gol perdesi açıldı. Kullanılan ABD kornerinde Trusty arka direkte topla buluştu. Direkt şutunu çeken oyuncu fileleri havalandırdı.

MAÇ BAŞLADI

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk düdük çaldı maç başladı

MONTELLA'DAN ROTASYON KARARI

Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'de rotasyona gitti. İtalyan teknik adam, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan ve Oğuz Aydın'a ilk kez 11'de şans verdi. Orkun Kökçü de Hakan Çalhanoğlu'nun yerine şans buldu. Barış Alper Yılmaz ise Kerem Aktürkoğlu yerine ileri uca geçti.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış

ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah

MAÇIN HAKEMİ MUSTAPHA GHORBAL

Karşılaşmayı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak.

MİLLİLER İÇİN SON MAÇ

Gruptaki ilk iki maçını kazanan ABD liderliğini sürdürürken bir üst tura çıkmayı garantiledi. Henüz puanı bulunmayan millilerimiz ise son sırada bulunuyor. Turnuvaya veda eden ay-yıldızlılar son maçına çıkıyor.