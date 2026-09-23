Türk futbolunu sarsan ölüm: 25 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye güne acı bir haberle başladı. Türk futbolunu sarsan ölüm haberi Bandırma'dan geldi. 25 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Bandırmaspor Kulübü, oyuncusu Tolga Kalender'in vefat ettiğini duyurdu. Genç futbolcunun yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadığı öğrenildi.

Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir.

Mekânı cennet olsun.

Başımız sağ olsun."

ADANA DEMİRSPOR DA AÇIKLADI

Tolga Kalender'in eski kulübü Adana Demirspor Kulübü de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Adana Demirspor’umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mavi-Lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır.

Merhum Tolga Kalender’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."