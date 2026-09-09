Türk futbolunda tarihi imza: Zeynep Mestan 22 yaşında takımın başına geçti

Süper Amatör Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni teknik direktörünü açıkladı. Tarihi bir karara imza atan Turgutluspor takımın başına Zeynep Mestan'ı getirdi.

TURGUTLUSPOR'DA ZEYNEP MESTAN DÖNEMİ

22 yaşındaki genç teknik direktör, kulüp binasında gerçekleştirilen törenle imzayı attı. Mestan kulüp tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.

Turgutluspor'dan anlaşmaya dair yapılan açıklamada "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır. Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan'a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

ZEYNEP MESTAN KİMDİR?

2004 yılında İzmir'de dünyaya gelen Zeynep Mestan futbol kariyerine Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'la başladı. Mestan daha sonrasında sırasıyla Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giydi.