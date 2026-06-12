Türk firma FIFA'yla anlaştı: Dünya Kupası'na özel altın ve gümüş külçeler üretti

Türk milli futbol takımı 24 yıl sonra Dünya Kupasına katılırken Nadir Metal Rafineri de 2026 Dünya Kupasına özel olarak altın ve gümüş külçe koleksiyonu çıkardı. Koleksiyonu Türkiye'nin LBMA akreditasyonuna sahip rafinerisi Nadir Metal Rafineri'nin, FIFA World Cup 2026 lisans haklarını elinde bulunduran MDM ile yürüttüğü iş birliği kapsamında üretildi.

DÜNYADAKİ SAYILI RAFİNERİLERDEN BİRİ OLDU

İstanbul'da bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, FIFA World Cup 2026 markası altında resmi lisanslı altın ve gümüş külçeleri üretmek için yetkilendirilen dünyadaki sınırlı sayıdaki rafineriden birisi olduklarını belirtti.

Bayoğlu, özgün tasarımlarla hazırlanan külçelerin Türkiye'de üretilip dünyaya ihraç edileceğini dile getirdi. Bayoğlu, "Altında 1 gram, 5 gram, 10 gram ve 20 gram külçe ürettik. İstersek 1 kilograma kadar üretebiliriz, zaten daha yükseğine izin verilmiyor. Gümüşte ise Türkiye piyasası için 50 ve 100 gram ürettik. Yurt dışı için ayrıca 1 onsluk külçeler de var. Fiyatları güncel kurlara göre belirleniyor. Ayın 22'sinden itibaren ilk siparişleri geçen müşterilerimize sevkiyatları yapılacak. FIFA'nın verdiği yetkiyle 31 Aralık 2026'nın sonuna kadar üretim yapabiliyoruz. Fakat satışı 31 Aralık 2027'ye kadar oluyor. Sonra elimizde stok olsa bile satamıyoruz" diye konuştu.

MİLLİ DUYGULARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ BİR ARAYA GETİRDİ

Bayoğlu, FIFA World Cup 2026 lisanslı ürünlerle, millî heyecanı, koleksiyon değerini ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdiklerini ifade etti. Bayoğlu, Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra FIFA World Cup 2026 sahnesine dönüşünü altın ve gümüş külçelerle taçlandırmaktan iftihar ettiklerini belirterek, Türkiye’de tasarlanan ve üretilen 'FIFA World Cup 2026' lisanslı ürünlerle millî duyguları ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdiklerini anlattı.

KOLEKSİYONU TÜRK TASARIMCILAR HAZIRLADI

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerine sadık bir şekilde faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Bayoğlu, "FIFA ve MDM iş birliğimiz ile FIFA World Cup 2026 için dünya genelinde yetkilendirilen az sayıdaki rafineriden biri olan Nadir Metal Rafineri, bu tarihi başarıyı Türk tasarımcılarımızın hazırladığı özel koleksiyonla taçlandırıyor. Türk bayrağımız, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi ülkemizin köklü sembollerimizi taşıyan resmi lisanslı altın ve gümüş külçeler, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle müşterilerimiz neredeyseler orada deneyimlenmeyi bekliyor. Arttırılmış Gerçeklik eşliğinde sunduğumuz bu ürünler, FIFA World Cup 2026 lisanslı kıymetli maden koleksiyonlarından ilki olmuş oldu. Nadir Metal Rafineri, bu çok özel seriyi sadece Türkiye'deki futbolseverlere sunmakla kalmayıp, pek çok ülkeye de ihraç ederek küresel arenadaki gücünü tescilliyor" dedi.

Bayoğlu, çocukluğun unutulmaz futbolcu kartı heyecanından ilham alan koleksiyonun, koleksiyon değeri ile kalıcı hatıra niteliğini bir araya getirirken aynı zamanda her anne ve babanın çocuğunun geleceğine dönük anlamlı bir yatırım yapmasına olanak tanıdığını aktardı.

ÖZGÜN TASARIMLARININ HER BİRİ FIFA TARAFINDAN AYRI AYRI ONAYLANDI

Bayoğlu, "Koleksiyonda yer alan tasarımlarda, Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi Türkiye'nin köklü sembolleri ön plana çıkartan altın ve gümüş külçelerin özgün tasarımlarının her biri FIFA tarafından ayrı ayrı onaylandı. Gümüş külçelerin sınırlı yüzey alanı nedeniyle ay yıldızın klasik yerleşimine olanak kalmaması nedeniyle, Nadir Metal tasarımcılarımız ay ve yıldızımızı külçenin en üst bölümüne taşıyan özgün bir tasarım geliştirdi" diye konuştu.