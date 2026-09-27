Turizm merkezinde salgın görüldü: Herkes akın akın hastaneye gidiyor

Yunanistan'ın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Rodos Adası, gastroenterit salgınıyla mücadele ediyor. Ada sakinleri ve tatilciler her gün yoğun şikayetlerle hastanelere akın ederken, uzmanlar salgına neyin sebep olduğunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HER GÜN ONLARCA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURUYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Devlet Hastanesi'ne her gün onlarca kişi mide ve bağırsak iltihabı (gastroenterit) semptomlarıyla başvuruda bulunuyor. Sağlık yetkilileri, 13 Ağustos ile 21 Eylül tarihleri arasında hastanede tespit edilen toplam vaka sayısının 1300'ün üzerine çıktığını bildirdi.

KAYNAĞI HALA BİLİNMİYOR

Adayı alarm durumuna geçiren salgının kaynağı ise henüz belirlenemedi. Yetkililerin hem adanın şebeke sularında hem de hastalardan alınan klinik örneklerde yaptığı ayrıntılı incelemelere ve laboratuvar analizlerine rağmen salgına yol açan etken tam olarak tespit edilemedi. Bölgedeki sağlık ve alt yapı incelemeleri devam ediyor. (AA)