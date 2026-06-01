Tuncay Şanlı'nın arkasındaki isim ortaya çıktı

1. Lig'de küme düşen ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor'da yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Kulüpte daha önce futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan Tuncay Şanlı'nın adı Sakaryaspor başkanlığı için geçmişti.

Başkan adayı olmayacağını duyuran Tuncay Şanlı'nın arkasındaki ismi gazeteci Zafer Tokuş açıkladı.

YAPILANMAYI OLUŞTURAMADI

Tuncay Şanlı, “Bir çalışmamız var. Bilgi kirliliği oluşmaması adına ilerleyen günlerde bir açıklama yapacağız” dedikten sonra ''Hedeflediğimiz maddi gücü ve kulübümüzün geleceğine tam anlamıyla güven verecek yapılanmayı oluşturamadığımızı üzülerek gördük.'' ifadelerini kullanarak başkan adayı olmayacağını açıkladı.

TUNCAY ŞANLI'NIN ARKASINDA KİMİN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Gazeteci Zafer Tokuş, Medyabar'da Tuncay Şanlı'nın isminin Sakaryaspor'da nasıl gündeme getirildiğini ve Şanlı'nın arkasındaki ismi açıkladı.

''Sakaryaspor’da kritik 72 saat ve yaşananlar'' başlığı ile yazı kaleme alan Tokuş, ''24 Mayıs'ta yapılması gereken kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Gözler bayram sonrasına çevrildi. Ancak kongreden önce şehirde farklı bir hareketlilik vardı.

Çünkü ortada bir başkan adayı yoktu.

Tam da bu noktada, Sakaryaspor ile özdeşleşen bir isim olan Tuncay Şanlı'nın adı gündeme getirildi.

Peki, Tuncay Şanlı'nın ismi Sakaryaspor'da nasıl gündeme geldi?'' ifadelerini kullandı.

ŞANLI'NIN ARKASINDAKİ İSİM SERHAT KARADEMİR

Zafer Tokuş'un yazısındaki bölüm şu şekilde:

Bizim TV264'te yayımlanan Gazeteciler Soruyor programının yorumcusu Raif Ugan'a birileri "Tuncay Şanlı aday olacak" diye haber uçurdu. Ugan da adeta cevher bulmuş bir madenci gibi bu bilgiyi paylaşınca süreç başladı.



Kongreden iki gün önce, Tuncay Şanlı'nın adaylığıyla ilgili olarak 28 Mayıs'ta sosyal medya hesabımdan şu paylaşımı yaptım:



"Sakarya'da yetişen Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'a sahip çıkması, aday olması güzel ve olması gereken bir hareket. Ama kafamdaki soru şu ve keşke diyorum; neden takım 1. Lig'deyken bunu yapmadılar? Gerçekten neden?" Bu sorunun cevabı ise kongre sonrasında geldi.



Öncelikle Tuncay Şanlı'nın aday olarak ortaya çıkmasında, sürecin merkezindeki isimlerden birinin genç siyasetçi Serhat Karademir olduğunu belirterek o süreci anlatayım.

SERHAT KARADEMİR KİMDİR?

''Peki Serhat Karademir kim?'' ifadelerini kullanan Tokuş'un yazısında şu ifadeler yer aldı: