Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Tuncay Şanlı kulüp başkanlığına hazırlanıyor

Tuncay Şanlı kulüp başkanlığına hazırlanıyor

Sakaryaspor'da daha önce üç dönem teknik direktörlük yapan Tuncay Şanlı'nın bu sefer yeşil-beyazlı kulübe başkan olmak için çalışmalar yaptığı ifade edildi. 1. Lig'de küme düşen Sakaryaspor'da seçim pazar günü yapılacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Tuncay Şanlı kulüp başkanlığına hazırlanıyor

TFF 1. Lig'de küme düşen Sakaryaspor'da seçime az bir süre kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yeşil-siyahlı kulübün yeni yönetiminin belirleneceği kongre, 31 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçtiGalatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçti

SAKARYASPOR'DA TUNCAY ŞANLI SÜRPRİZİ

Kongre öncesi henüz adaylık açıklamaları yapılmazken, Tuncay Şanlı sürprizi yaşandı.
Sakaryaspor'da daha önce üç farklı dönemde teknik direktörlük yapan, son olarak Fenerbahçe'de altyapı gelişim antrenörlüğü görevini yürüten Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'a başkan olmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

25 Mayıs'ta Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Tuncay Şanlı'nın seçime günler kala ciddi bir liste hazırlığı yaptığı aktarıldı.
Halk 54'ün haberine göre; Tuncay Şanlı, seçim tarihine kadar yönetim listesini netleştirmesi durumunda başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak.

Şanlı'nın Sakaryaspor başkanlığı için hevesli olduğu yazılırken, kongre öncesinde neler olacağı camia tarafından merak ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sakarya TFF 2. Lig Seçim
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro