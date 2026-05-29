Tuncay Şanlı kulüp başkanlığına hazırlanıyor

TFF 1. Lig'de küme düşen Sakaryaspor'da seçime az bir süre kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yeşil-siyahlı kulübün yeni yönetiminin belirleneceği kongre, 31 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

SAKARYASPOR'DA TUNCAY ŞANLI SÜRPRİZİ

Kongre öncesi henüz adaylık açıklamaları yapılmazken, Tuncay Şanlı sürprizi yaşandı.

Sakaryaspor'da daha önce üç farklı dönemde teknik direktörlük yapan, son olarak Fenerbahçe'de altyapı gelişim antrenörlüğü görevini yürüten Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'a başkan olmak için çalışma başlattığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

25 Mayıs'ta Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Tuncay Şanlı'nın seçime günler kala ciddi bir liste hazırlığı yaptığı aktarıldı.

Halk 54'ün haberine göre; Tuncay Şanlı, seçim tarihine kadar yönetim listesini netleştirmesi durumunda başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak.

Şanlı'nın Sakaryaspor başkanlığı için hevesli olduğu yazılırken, kongre öncesinde neler olacağı camia tarafından merak ediliyor.