Türkiye'nin genç ve yetenekli tenisçisi Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen WTA 250 kategorisindeki Lexus Nottingham Açık turnuvasında ikinci turun ötesine geçemedi.

GOLUBIC'E 2-1 YENİLDİ

Sönmez, ikinci tur karşılaşmasında İsviçreli deneyimli tenisçi Viktorija Golubic ile zorlu bir mücadeleye çıktı. İlk seti 7-5 kaybeden milli sporcu, ikinci sette 6-4 galip gelerek maçı üçüncü sete taşıdı. Ancak belirleyici sette Golubic'in üstün oyununu kıramayan Sönmez, 6-4'lük skorla mağlup olarak turnuvadan elendi.

FERNANDEZ'İ DEVİRMİŞ, UMUTLARI ARTIRMIŞTI

Sönmez'in bu turnuvadaki yolculuğu son derece çarpıcı bir başlangıçla şekillenmişti. Birinci turda, organizasyonun 2 numaralı seri başı ve dünya sıralamasının 22. ismi Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle devirmeyi başaran genç milli sporcu, Türk tenisinin gündemine adını altın harflerle yazdırmıştı. Bu sonuç, Sönmez'in uluslararası arenada ne denli güçlü bir rakip olduğunun da somut bir göstergesi oldu.

TÜRK TENİSİ İÇİN UMUT VAAT EDEN BİR PERFORMANS

Her ne kadar turnuva ikinci turda noktalanmış olsa da Sönmez'in Nottingham'daki performansı genel itibarıyla olumlu bir tablo ortaya koydu. Dünya sıralamasındaki üst isimlerle boy ölçüşebilen genç tenisçinin yükselen performansı dikkat çekiyor. Türk tenisinin geleceğine yönelik umutları canlı tutan Sönmez, kariyerinin yükselen bir çizgide ilerlediğinin sinyallerini vermeye devam ediyor.