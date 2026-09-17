Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu TRT 'de Sarı - Kırmızılıların yeni transferi Batrokov tehlikesini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon hezimetiyle başlayan Galatasaray Süper Lig'de liderlik koltuğundaki yerini Kocaelispor galibiyetiyle korudu.

Sarı - Kırmızılıların eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın yeni transferlerini ve uyum süreçlerine dair yorumlarda bulundu.

TRT yorumcusu Kerimoğlu, Galatasaray'ın Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrası Kocaelispor karşısında hemen toparlandığını belirtti.

"DÖNÜŞ HER ZAMAN ZORDUR"

Kerimoğlu, "Şampiyonlar Ligi dönüşü her zaman zordur. Ama ben Galatasaray'ın zorlandığını değil rakibi zorladığını düşünüyorum. İlk yarıdaki yüksek tempoyu da ikinci yarı düşürmediler. Leao'nun oyun dilini anlamak gerekiyor. Fiziksel olarak yüzde 100'e geldiği zaman daha çok katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BATRAKOV TEHLİKESİ

Galatasaray'ın eski yıldızı, Batrokov ile ilgili yorumda ise önemli bir noktaya dikkat çekti. Tugay Kerimoğlu "Deniz Gül eğer Galatasaray takımında oynuyorsa Osimhen yoksa Deniz oynamalı. Fiziksel anlamda güçlü, rakiple boğuşuyor. Topun sende kalmasını sağlıyor. Bu Galatasaray adına büyük artı. Skor ilk yarıda 4-5 olabilirdi. İştahlı, baskılı ve enerjisi yüksek Galatasaray izledik. Barış'a verilen kredi, Sane'ye de verilmeli. Batrakov'u fiziksel anlamda güçlendirmeniz lazım.

Rakiple omuz omuza mücadelelerde çabuk yıkılıyor. Süper Lig'de de bunu gördük. Özellikle vücudun üstünü güçlendirmeli. Oyun zekası iyi durumda ona bir lafım yok." sözleriyle Batrokov tehlikesine dikkat çekti.