Trump üstü kapalı tehdit etmişti: İran Milli takımı ABD'ye gidiyor

İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılmak için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne vize başvurusu yaptı. Trump, İran'ın ABD'ye seyahati konusunda "Kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunu uygun bulmuyorum" demişti.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulundu.

11 Haziran-19 Temmuz'da düzenlenecek ve ev sahipleri arasında ABD'nin de yer aldığı Dünya Kupası'na katılacak olan İran Milli Futbol Takımı sporcuları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne vize başvurusu için geldi.

Büyükelçilikten çıkış yaptıkları sırada İranlı futbolcular, bir muhabirin vize başvurusunun olumlu geçip geçmediği sorusu üzerine gülümsedi.

TRUMP ÜSTÜ KAPALI TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs'ta "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullanmıştı.

ANTALYA'DA KAMPTALAR

İran Milli Futbol Takımı, 19 Mayıs'ta Antalya'da kampa girmişti. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm takım üyeleri için hem ABD hem de Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceklerini anlatarak, vize işlemleri ve diğer bazı işlemler için kendilerine katılacak bazı uluslararası oyuncuların da olacağını kaydetmişti.

