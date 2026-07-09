Trump krizi büyüyor: Devreye girdiler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının tartışmalı şekilde kaldırılması uluslararası krize dönüştü. Avrupa Parlamentosu'ndan çok sayıda milletvekili, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Tartışmaların merkezinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Balogun'un cezasıyla ilgili Infantino ile yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor. Görüşmenin ardından FIFA'nın, daha önce görülmemiş bir hukuki mekanizmayı işleterek Balogun'un bir maçlık cezasını askıya alması, "siyasi müdahale" iddialarını beraberinde getirdi. Balogun, ardından oynanan son 16 turu maçında forma giydi.

Aralarında Barry Andrews, Lara Wolters ve Niels Fuglsang'ın da bulunduğu milletvekilleri, FIFA Etik Komitesi'nin Infantino'nun siyasi baskı altında hareket edip etmediğini araştırmasını istedi. Hazırlanan mektuba şu ana kadar 35 Avrupa Parlamentosu üyesinin destek verdiği bildirildi.

"UTANÇ VERİCİ"

Milletvekilleri, sporun tarafsızlığı ve FIFA'nın bağımsızlığının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu kararın Dünya Kupası'nın güvenilirliğine zarar verdiğini savundu. Bazı açıklamalarda yaşananlar "futbol için utanç verici" olarak nitelendirildi.

FIFA ise eleştirileri reddetti. Kurum, Balogun'un cezasının kaldırılması kararının başkanlık makamı tarafından değil, bağımsız disiplin organı tarafından alındığını savundu. Buna rağmen Avrupa'da soruşturma çağrıları giderek büyüyor ve tartışmanın önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.