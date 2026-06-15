Trump istedi: Değişmeyecek

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk düdük çalmadan saha dışındaki krizlerle gündeme geldi. Turnuvanın kaderi artık yalnızca sahada değil; pasaport kontrol noktalarında, konsolosluklarda ve havaalanlarında da belirleniyor.

VİZE SORUNLARI BEZDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı seyahat kısıtlamaları ve sıkı sınır kontrolleri, Dünya Kupası'na katılan bazı ülkelerin futbolcularını, hakemlerini ve teknik heyetlerini doğrudan etkiledi. İran, Somali, Irak, Senegal ve Özbekistan gibi ülkelerden gelen isimler vize sorunları, uzun sorgulamalar ve ek güvenlik kontrolleriyle karşı karşıya kaldı.

En çok ses getiren olaylardan biri, Dünya Kupası'nda görev yapması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın geçerli vizesine rağmen ABD'ye alınmaması oldu. FIFA tarafından görevlendirilen ve Dünya Kupası'nda düdük çalacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Artan'ın sınırdan geri çevrilmesi uluslararası tepki çekti.

İran Milli Takımı da ABD'nin seyahat politikalarından etkilenen ekiplerden biri oldu. Bazı İranlı görevlilere vize verilmezken, takımın ABD'de uzun süreli kamp yapmasına izin çıkmadığı ve hazırlıklarını Meksika'da sürdürmek zorunda kaldığı bildirildi.

Özbekistan Milli Takımı'nın New York'taki hazırlık maçına giderken kapsamlı aramalardan geçirilmesi, oyuncuların ve teknik ekibin otobüsten indirilerek tek tek kontrol edilmesi de tartışmaları büyüttü.

"DEĞİŞMEYECEK"

Tüm bu gelişmelerin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, göç ve vize kararlarının ev sahibi ülkelerin yetkisinde olduğunu belirterek FIFA'nın hükümetlerin kararlarını değiştiremeyeceğini söyledi. Ancak insan hakları örgütleri ve çok sayıda futbol yorumcusu, küresel bir spor organizasyonunun siyasi ve bürokratik engeller nedeniyle gölgelenmesinin Dünya Kupası'nın ruhuna aykırı olduğunu savunuyor.

Uzmanlara göre 2026 Dünya Kupası, futbolun birleştirici gücünü sergilemesi gereken bir organizasyon olmaktan çıkıp, sınır politikalarının ve jeopolitik gerilimlerin sahaya yansıdığı bir turnuvaya dönüşme riskiyle karşı karşıya.